Стала известна дата проведения заседания СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел и торговли Мальты Ян Борг в ходе своего визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.