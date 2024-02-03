Стала известна дата проведения заседания СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии

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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия в связи с ударами США по Сирии и Ираку запросила срочное заседание Совбеза ООН. Предполагается, что оно пройдёт 5 февраля.
«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — написал Полянский в своём Телеграм-канале.
По его словам, гайанцы, председательствующие в феврале, планируют назначить его на 16:00 5 февраля (00:00 по мск).
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