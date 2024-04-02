Стала известна дата заседания СБ ООН по удару Израиля в Сирии

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что запрошенное Россией открытое заседание Совбеза ООН по удару Израиля в Сирии пройдет 2 апреля в 22:00 по московскому времени. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН», — отметил дипломат.Ранее агентство SANA сообщало, что ВВС Израиля ударили по дому в Дамаске. Спустя время появились сведения, что обстрелу подверглось здание консульства Ирана.
По последним данным, всего жертвами обстрела стало 11 человек. Трое погибших являются сирийцами, еще один — ливанец.
Ранее Иран пригрозил наказать Израиль за атаку на консульство в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак