Стала известна допустимая порция черешни и абрикосов

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Допустимое количество вишни составляет 200-300 граммов в день, а абрикосов при условии, что они крупные, можно съесть 3-4 штуки, рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко, передает РИА Новости.
«Черешни, я думаю, граммов 200-300. Если фруктов – то три-четыре абрикоса», – отметила она.
По мнению специалистов, черешня обладает множеством полезных свойств и представляет собой отличный источник энергии, содержащий витамины группы В, витамин С, а также натуральный сахар.
В свою очередь, абрикосы имеют много витаминов, кроме того, они отличаются богатым составом микроэлементов и макроэлементов. Они быстро насыщают и в то же время легко утоляют жажду.
Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что в жаркую погоду организм бросает все силы на борьбу с высокими температурами, поэтому мясо, в том числе шашлыки, плохо усваивается.
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Александр Климов