NYT раскрыла одно предложение США Мадуро

04 января 2026, 16:49

NYT: В декабре Мадуро отказался от предложения США быть изгнанным в Турцию

Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце декабря 2025 года отверг предложение главы США Дональда Трампа, который, по данным источников, требовал от него добровольно уйти в отставку и отправиться в изгнание в Турцию. Об этом 4 января сообщила газета The New York Times.