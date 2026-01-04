NYT раскрыла одно предложение США Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце декабря 2025 года отверг предложение главы США Дональда Трампа, который, по данным источников, требовал от него добровольно уйти в отставку и отправиться в изгнание в Турцию. Об этом 4 января сообщила газета The New York Times.
NYT также пишет, что несколько недель назад американские чиновники рассматривали вице-президента Венесуэлы Делси Родригес как возможную временную замену Мадуро. По словам посредников, Родригес могла бы гарантировать защиту и поддержку будущих инвестиций США в энергетический сектор страны.
Bloomberg 4 января со ссылкой на источник сообщило, что после отстранения Мадуро ключевую роль в управлении Венесуэлой, вероятно, будет играть госсекретарь США Марко Рубио.
