Стала известна политика США по Украине в случае избрания Харрис президентом

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Вице-президент Камала Харрис в случае избрания на пост президента США продолжит внешнеполитическую линию нынешнего американского лидера Джо Байдена, в том числе и по украинскому вопросу, передает Politico.
Отмечается, что политик активно поддерживает Украину в ее борьбе с Россией.
По словам руководящего члена комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адама Смита, Харрис готова к работе на мировой арене.
В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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По словам руководящего члена комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адама Смита, Харрис готова к работе на мировой арене.
В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Александр Климов