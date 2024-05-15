Стала известна причина внезапной отмены визита Зеленского в Испанию и Португалию

Причиной отмены поездки Владимира Зеленского в Португалию и Испанию стала «тяжела внутренняя ситуация» на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.
«Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за тяжелой внутренней ситуации на Украине в данный момент», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины отменил свой визит в Испанию. Сообщается, что власти страны, скорее всего, пришли к выводу, что неоднозначная ситуация на фронте делает въезд за границу нецелесообразным. Журналисты агентства указали на сложную обстановку в Харьковской области.
Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.
Был раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова