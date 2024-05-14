«Ты цыган»: На Украине неожиданно высказались об уклонистах

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Экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что уклонисты — это уже не украинцы, а «цыгане». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
«Если ты уклонист, сознательно убежал. То ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь», — заявил он.
По его словам, уклонисты, которые сбежали за границу, не будут счастливы. Он отметил, что жить они будут в «каких-то контейнерах всю жизнь», а работать только на «черных» работах.
«Языка они не знают, квалификацию их не признают. Это люди, которые, спасая свою жизнь, обрекают себя на бесчестие», — высказался он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее бойцы ВСУ рассказали о своем решении сдаться в российский плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова