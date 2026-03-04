В Средиземном море загорелся российский танкер для перевозки СПГ
В Средиземном море загорелся российский танкер «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz), судьба экипажа остаётся неизвестной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства и морской безопасности.
Согласно публикации, возгорание произошло около 04:00 по местному времени после нескольких взрывов на борту. Судно, перевозящее сжиженный природный газ, не подавало сигналов бедствия. Информация о состоянии членов экипажа или груза не приводится.
В районе происшествия зафиксированы патрульные самолёты, в том числе турецких ВМС. Сведений о масштабной спасательной операции пока поступало, точные причины инцидента устанавливаются.
