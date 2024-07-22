Стала известна судьба собранных штабом Байдена средств

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Десятки миллионов долларов, собранные для предвыборной кампании президента США Джо Байдена, могут перейти вице-президенту Камале Харрис, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на экспертов.
По их словам, Харрис сможет распоряжаться деньгами, поскольку избирательный счет зарегистрирован на имена Байдена и Харрис. По последним данным, в распоряжении нынешней предвыборной кампании находится 91 миллион долларов. В то же время эксперты опасаются, что если Харрис останется кандидатом в вице-президенты или сойдет с президентской гонки, демократы рискуют потерять почти все пожертвования.
В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Александр Климов