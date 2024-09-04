ТАСС: в нацформированиях киевского режима воюют более 300 боевиков из СНГ

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Более трехсот боевиков из СНГ воюет в составе нацформирований киевского режима. Об этом сообщил в рамках совместной конференции СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте по противодействию экстремизму и терроризму глава Антитеррористического центра Евгений Сысоев.
«В составе проукраинских националистических формирований выявлено свыше 300 боевиков из стран Содружества, которые, как и выехавшие в Палестину, впоследствии смогут применить полученный боевой опыт для дестабилизации обстановки в своих странах», — сказал он.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
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Никита Кротов