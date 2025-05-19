Байден впервые высказался об обнаруженном у него раке простаты

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
Экс-президент США Джо Байден впервые высказался о своей онкологии в соцсетях. О том, что политику диагностировали агрессивную форму рака простаты, сообщалось несколько часов назад. Бывший хозяин Белого дома опубликовал сообщение в соцсетях, прикрепив к посту фото с супругой Джилл и их котом.
«Рак затрагивает нас всех. Как и многие из вас, я и Джилл поняли, что именно в местах надломов мы часто сильнее всего», — написал 46-й американский лидер.Диагноз Байдену поставили в минувшую пятницу, 16 мая. Нынешний президент США Дональд Трамп опечален новостью о здоровье своего политического оппонента. Он со своей супругой Меланьей выразил наилучшие пожелания Байдену.
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