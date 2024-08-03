КСИР обвинил Израиль и США в убийстве главы политбюро ХАМАС

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Главу политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию ликвидировали снарядом малой дальности, чья масса составляет примерно семь килограммов. Об этом сказано в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«По данным следствия, эта террористическая операция была осуществлена путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг, сопровождавшегося сильным взрывом, который произошел за пределами гостевого дома», — цитирует Tasnim.
Отмечено, что убийство организовал Израиль при поддержке Вашингтона. Иранская сторона пообещала отомстить за Ханию.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Иран не предпринимать ответных мер за убийство главы политбюро ХАМАС.
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