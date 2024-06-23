Стали известны три оказывающих влияние на Байдена ближайших соратника

Фото: сайт Белого дома США
Журналист New York Times (NYT) рассекретил трех ближайших соратника президента США Джо Байдена, которые оказали на него наибольшее влияние.
Как отмечается в статье, несмотря на то, что американского лидера окружают многие сотрудники, политические эксперты и секретари, он является «олицетворением старой школы» и полностью полагается на небольшой круг людей, обладающих уникальной способностью «держать сущность Джо Байдена в центре внимания». В самый ответственный момент каждый из них сказал президенту США новости, которые тот не хотел слышать, но когда президент решил баллотироваться на второй срок, никто не выступил против.
Газета первым назвала бывшего главу администрации Белого дома Рона Клейна, который призвал Байдена принять вызов бывшего президента США Дональда Трампа. Второй – юрист Томас Донилон, который спас Байдена, разработав стратегию победы на президентских выборах против Трампа в 2020 году.
Третьим издание называет Теда Кауфмана, бывшего сенатора, приверженного решению многих «деликатных» проблем, самого важного доверенного лица Байдена. В 1986 году он незаметно помог Байдену разработать планы своей первой президентской кампании. Более 20 лет спустя он был единственным участником конференции, не являющимся членом семьи, который попросил Байдена снова баллотироваться.
Напомним, что выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден считаются основными кандидатами на этот пост.
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Газета первым назвала бывшего главу администрации Белого дома Рона Клейна, который призвал Байдена принять вызов бывшего президента США Дональда Трампа. Второй – юрист Томас Донилон, который спас Байдена, разработав стратегию победы на президентских выборах против Трампа в 2020 году.
Третьим издание называет Теда Кауфмана, бывшего сенатора, приверженного решению многих «деликатных» проблем, самого важного доверенного лица Байдена. В 1986 году он незаметно помог Байдену разработать планы своей первой президентской кампании. Более 20 лет спустя он был единственным участником конференции, не являющимся членом семьи, который попросил Байдена снова баллотироваться.
Напомним, что выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден считаются основными кандидатами на этот пост.
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Александр Климов