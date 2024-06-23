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Стали известны три оказывающих влияние на Байдена ближайших соратника

23 июня 2024, 06:41
Фото: сайт Белого дома США

Фото: сайт Белого дома США

Журналист New York Times (NYT) рассекретил трех ближайших соратника президента США Джо Байдена, которые оказали на него наибольшее влияние.
Как отмечается в статье, несмотря на то, что американского лидера окружают многие сотрудники, политические эксперты и секретари, он является «олицетворением старой школы» и полностью полагается на небольшой круг людей, обладающих уникальной способностью «держать сущность Джо Байдена в центре внимания». В самый ответственный момент каждый из них сказал президенту США новости, которые тот не хотел слышать, но когда президент решил баллотироваться на второй срок, никто не выступил против.

Газета первым назвала бывшего главу администрации Белого дома Рона Клейна, который призвал Байдена принять вызов бывшего президента США Дональда Трампа. Второй – юрист Томас Донилон, который спас Байдена, разработав стратегию победы на президентских выборах против Трампа в 2020 году.



Третьим издание называет Теда Кауфмана, бывшего сенатора, приверженного решению многих «деликатных» проблем, самого важного доверенного лица Байдена. В 1986 году он незаметно помог Байдену разработать планы своей первой президентской кампании. Более 20 лет спустя он был единственным участником конференции, не являющимся членом семьи, который попросил Байдена снова баллотироваться.

Напомним, что выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден считаются основными кандидатами на этот пост.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#выборы
#президент
#сша
Sabah: Саудовская Аравия отомстила Байдену за его слова о кронпринце страны
23 июня 2024, 07:09

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Окончание нефтедолларого соглашения между США и Саудовской Аравией стало местью кронпринца Мухаммеда бин Салмана. Американский президент Джозеф Байден в своё время назвал его «изгоем», представитель королевской династии саудитов, видимо, этого не забыл.
Такое мнение высказал директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. В материале отмечается, что глобальные балансы и стратегические позиции партнёров на Западе в настоящее время подвергаются кардинальным изменениям. Автор статьи подчёркивает, что можно смело утверждать, что партнёры по обе стороны Атлантики движутся к катастрофе в своей внутренней и внешней политике. Западные лидеры своими необдуманными действиями только ускоряют переход к постамериканской эпохе.

По мнению Тутара, одной из главных примет этой новой эпохи стало окончание нефтедолларовой системы, по которой Саудовская Аравия соглашалась реализовывать свою нефть за доллары. Во время своей предвыборной кампании 2020 года Джозеф Байден оскорбил кронпринца Мухаммеда бин Салмана, назвав его «изгоем» и пообещав привлечь к ответственности за смерть журналиста Джамаля Хашогги. Нынешнее решение Эр-Рияда свидетельствует о полном фиаско для Соединённых Штатов, заключает автор публикации.

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Трамп пообещал урегулирование конфликта на Украине до своей инаугурации
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации
23 июня 2024, 06:01

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) пообещал, что в случае победы на выборах достигнет мирного урегулирования конфликта на Украине еще до официальной инаугурации, передает ТАСС.
Кроме того, бывший американский лидер пообещал предотвратить Третью мировую войну.

Ранее стало известно, что избиратели недовольны политикой Джо Байдена. Кроме того, за последние четыре месяца против него проголосовали более 650 000 демократов. В частности, избиратели они предпочитали ставить графу «против всех», а некоторые – протестовали при помощи пустых бюллетеней, голосования за других кандидатов и т.д.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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#выборы
#дональд трамп
#сша
#джозеф байден
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Россияне рассказали о способах и методах хранения сбережений
SuoerJob: россияне предпочитают хранение сбережений в нацвалюте
23 июня 2024, 05:10

Фото: iStock/Nattakorn Maneerat

Доверие россиян к доллару и евро как средствам сбережения упало после приостановки торгов этими валютами на Московской фондовой бирже, свидетельствуют данные опроса SuperJob, передает «Газета.Ru».
Так, 58% россиян по-прежнему считают, что сбережения следует хранить в национальной валюте. По мнению 30% опрошенных, можно копить в долларах, 24% предпочитают в евро.

В 2023 году было 37% тех, кто поддерживал сохранение своих сбережений в долларах, а 30% - в евро. На сегодняшний день, после введения дополнительных санкций со стороны США, доверие россиян к доллару и евро снизилось.

Ранее сообщалось, что в России планируется создать новую биржу для торговли акциями.

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#доллар
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Экономист рассказала о налоговых льготах для российских пенсионеров
Экономист Цацура: российским пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья
23 июня 2024, 04:52

Фото: IStock/Diy1

Пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в том числе налоговый вычет при покупке жилья, сообщила в интервью РИА Новости экономист, старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.
«Пенсионеры в России имеют ряд налоговых льгот: налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, а также при покупке земельного участка под строительство жилья, льготу по оплате транспортного налога, налога на имущество и земельного налога», – рассказала Цацура.

Она напомнила, что с 1 января 2024 года пенсионеры освобождаются от налога на имущество. Эта льгота распространяется на квартиру, комнату, дом, гараж и участок с хозяйственными постройками площадью до 50 квадратных метров.

В четверг, 20 июня, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что необходимая в работе по индексации пенсий для пенсионеров поправка уже подготовлена, депутаты приступят к рассмотрению документов на следующей неделе.

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Стали известны последствия вступления Украины в Евросоюз
23 июня 2024, 04:31

Фото: iStock/artJazz

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) станет вопросом общей сельскохозяйственной политики ЕС, передает РИА ​Новости.
По его словам, самые трудные переговоры с Киевом будут по аграрному вопросу.

«Там вы видите гигантские фермы, размером с фермы в Техасе, на очень плодородных землях. Это будет проблемой длВ Германии призвали к введению условия для пребывания украинцев в странея всей общей сельскохозяйственной политики Европейского союза, и мы должны найти креативные решения», – отметил он.

Также МИД Польши считает, что худшим для Киева будет разграбление помощи со стороны западных стран.

Ранее агентство France Press сообщило, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз начнутся 25 июня.

До этого, 21 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение ЕС с участием Украины и Молдовы окажет негативное влияние на будущее сообщества.

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В Германии призвали к введению условия для пребывания украинцев в стране
Депутат Добриндт призвал украинцев к работе в Германии или возвращению домой
23 июня 2024, 03:30

Фото: iStock/photosvit

Председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александр Добриндт призвал к введению условий для пребывания украинцев в Германии, передает ТАСС.
«Нам необходимы более жесткие обязательства для просителей убежища в том, что касается отношения к работе», – отметил Добриндт.

По его словам, принцип должен быть применен по всей стране – работа в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины. Он назвал выплаты украинским беженцам со стороны государства чрезвычайной мерой.

Ранее сообщалось, что Польша решила прекратить выплачивать помощь украинским беженцам в связи с использованием их «не по назначению».

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Пушков охарактеризовал политическое движение Макрона как пустоту
Сенатор Пушков: политическое движение президента Франции Макрона – пустота
23 июня 2024, 03:19

Фото: сайт Кремля

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал в своем Telegram-канале политические движение действующего президента Франции Эммануэля Макрона пустотой. недействительным политический жест президента Франции Эммануэля Макрона.
По словам сенатора, законодатели движения «Возрождение» не обладают ни глубокими знаниями, ни серьезным образованием, ни вдумчивыми убеждениями.

«Их головы забиты либеральными лозунгами и словесными кодами, по которым они распознают своих и чужих. Если вы против миграции, значит вы расист или фашист, а если критикуете США и НАТО, то вы против свободы и демократии», – написал Пушков.

Сенатор считает, что вскоре после ухода Макрона с поста президента Франции движений «не останется и следа».

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что явлению «макронизма» наступил конец.

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#сша
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Орбан раскрыл позицию по украинскому конфликту
Орбан: Венгрия выступает за завершение украинского конфликта
23 июня 2024, 03:00

Фото: сайт Кремля

Прекращение конфликта на Украине является одной из приоритетных целей Будапешта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke.
Политика спросили, чего ожидать от Венгрии во время ее председательства в Совете Европейского Союза, которое начинается 1 июля.

«Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена», – отметил Орбан.

Премьер-министр уделил особое внимание проблеме миграции. Он заявил, что те, кто хочет въехать в Венгрию, должны предоставить необходимые документы в посольства других стран. В случае одобрения они могут въехать в страну, в иные – нет.

14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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Украина потребовала отмены запрета на удары ATACMS вглубь России
AP: Украина просит США снять запрет на удары ATACMS вглубь России
23 июня 2024, 02:27

Фото: iStock/MikeMareen

Украинские власти оказывают давление на Соединенные Штаты, чтобы они сняли запрет на использование ракет ATACMS для ударов по территории России, информирует агентство Associated Press (AP).
Отмечается, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) может использовать американские ракеты для нанесения ударов по российским приграничным районам. Но в Киеве требуют снять все ограничения, утверждая, что у них «связаны руки».

«Мы могли бы атаковать командные пункты российской бригады и всю северную группировку, потому что они расположены в 100-150 километрах от линии фронта», – сказал командующий артиллерией в Харьковской области с позывным Гефаст.

Он подчеркнул, что обычные боеприпасы не способны долететь так далеко.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о возможности наступления украинских войск на территорию Российской Федерации на границе с Сумской областью. Он также отметил, что украинские военные имеют право сбивать самолеты в небе над Россией.

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#украина
#харьковская область
#ракета
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