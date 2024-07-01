Стали известны условия Судана для размещения военной базы РФ в Красном море

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Суданские вооруженные силы согласились предоставить РФ плацдарм для военной базы в Красном море. Как сообщил аналитик Осман Аль Миргани изданию North Africa Post, основным условием для этого станет обмен на оружие, так вооруженные силы страны погрязли в конфликте с военизированной группировкой Rapid Support Forces.
По словам аналитика, армия Судана сильно нуждается в оружии, снарядах и запчастях для своих самолетов российского производства. Потому, предложить России место для военной базы в Красном море, будет лучшим вариантом, считает Аль Миргани.
Ранее секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сообщил, что база ВМФ России в республике может начать работу уже в 2024 году.
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