ЦАХАЛ сообщил о мобилизации дополнительных сил и четырех резервных бригад

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ЦАХАЛ мобилизовал четыре резервные бригады, а также дополнительные силы, чтобы решить оперативные задачи на северной линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
«…Это позволит продолжить оперативную деятельность против террористической организации «Хезболлах» и достичь оперативных целей, включая безопасное возвращение жителей северного Израиля в свои дома», — пояснили там.Ранее эксперт Станислав Тарасов перечислил возможные сценарии развития событий в зоне боевых действий между Израилем и Ливаном. Востоковед подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной, а ее разрешение может зависеть от нескольких факторов.
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Никита Кротов