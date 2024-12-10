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ЦАХАЛ опровергла RT данные о продвижении военных к окраине Дамаска

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию о продвижении военнослужащих к окраине Дамаска в Сирии. Об этом пишет RT, ссылаясь на армейскую пресс-службу.
«Распространяемые в СМИ сообщения о предполагаемом продвижении израильских танков в сторону Дамаска не соответствуют действительности», — сказано в публикации.
Военные добавили, что силы ЦАХАЛ находятся в буферной зоне.



Перед этим стало известно, что российские военные ушли с баз в Манбидже и Кобани на севере страны. Как уточнили авторы The Washington Post (WP), это произошло до падения старого режима в Сирии. Базы в указанных точках занимали США до 2019 года.

Конфликт в Сирии длится с 2011 года.

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