ЦАХАЛ опровергла RT данные о продвижении военных к окраине Дамаска

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию о продвижении военнослужащих к окраине Дамаска в Сирии. Об этом пишет RT, ссылаясь на армейскую пресс-службу.
«Распространяемые в СМИ сообщения о предполагаемом продвижении израильских танков в сторону Дамаска не соответствуют действительности», — сказано в публикации.Военные добавили, что силы ЦАХАЛ находятся в буферной зоне.
Перед этим стало известно, что российские военные ушли с баз в Манбидже и Кобани на севере страны. Как уточнили авторы The Washington Post (WP), это произошло до падения старого режима в Сирии. Базы в указанных точках занимали США до 2019 года.
Конфликт в Сирии длится с 2011 года.
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Никита Кротов