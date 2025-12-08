Стало известно, что действия Британии ведут к прямой конфронтации Турции и РФ
Эксперт Карагюль: Британия хочет спровоцировать столкновение Турции и России
Турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль заявил РИА Новости, что Великобритания предпринимает шаги, которые могут спровоцировать столкновение Турции и России в Чёрном море.
По его мнению, европейские страны стремятся переложить противостояние с РФ на турецкое государство. Атаки, которые наносят «от имени Украины и от имени РФ», создают риск прямой конфронтации между Москвой и Анкарой.
«В Европе, и особенно в Британии, уже предпринимаются шаги в этом направлении», — отметил эксперт.Карагюль связал свои опасения с последовательностью атак на суда в Чёрном море. Помимо этого, он заявил, что Украину «выдвинули против Российской Федерации». Политолог предположил, что следующими в конфронтацию могут втянуть Польшу и страны Восточной Европы, что создаст широкий восточный фронт.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала конфликт с Россией неприемлемым и губительным для ЕС.