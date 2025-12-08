Стало известно, что действия Британии ведут к прямой конфронтации Турции и РФ

08 декабря 2025, 16:47

Эксперт Карагюль: Британия хочет спровоцировать столкновение Турции и России

Фото: Istock/STILLFX

Турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль заявил РИА Новости, что Великобритания предпринимает шаги, которые могут спровоцировать столкновение Турции и России в Чёрном море.





По его мнению, европейские страны стремятся переложить противостояние с РФ на турецкое государство. Атаки, которые наносят «от имени Украины и от имени РФ», создают риск прямой конфронтации между Москвой и Анкарой.

«В Европе, и особенно в Британии, уже предпринимаются шаги в этом направлении», — отметил эксперт.





