Стало известно, зачем Трамп агентам ФБР

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По делу о покушении агенты ФБР планируют опросить кандидата в президенты США Дональда Трампа в качестве потерпевшего. Об этом сообщил телеканал, ссылаясь на источник.
«ФБР планирует опросить бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования покушения, чтобы получить показания потерпевшего — это стандартная часть расследования», — передают журналисты.
Ранее сообщалось, что руководитель ФБР Кристофер Рэй засомневался, что Трампа ранила именно пуля, а не осколки. Трамп в ответ раскритиковал силовика.
Покушение на Трампа произошло во время его выступления перед избирателями на митинге в Пенсильвании, 13 июля. В результате инцидента политик схватился за ухо. Стрелка ликвидировали, а пострадавшего прикрыла охрана.
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Никита Кротов