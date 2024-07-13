Захарова назвала главного бенефициара теракта на «Северных потоках»

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Главным бенефициаром теракта на нитках газопровода «Северный поток» является администрация президента США Джо Байдена. Об этом РИА Новости заявила дипломат Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала решение Швеции закрыть дело о диверсиях.
«По сути, речь идёт о международном сговоре с целью сокрытия теракта, это правовая апатия, причина которой в том, что главный бенефициар теракта — администрация Байдена», — сказала Захарова.Ранее шведский премьер Ульф Кристерссон сообщал изданию Time о прекращении расследования взрывов на «Северном потоке» в связи с тем, что следствие не смогло установить виновников произошедшего. Уточнялось, что Кристерссон не привел журналистам никакой конкретики касательно результатов следственной работы.
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Никита Кротов