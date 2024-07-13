Захарова назвала главного бенефициара теракта на «Северных потоках»

Европейский союз и НАТО пришли в ярость от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. Об этом сообщает Global Times. Организации начали поспешно объяснять, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Владимиром Путиным, уточняется в материале.