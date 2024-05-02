Стало известно, что Россия более эффективна в военных усилиях

Фото: istock / IherPhoto
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал превосходство РФ над Западом в «военных усилиях». Об этом он сообщил в интервью Foreign Policy.
По словам министра, помощь Украине от США еще не прибыла. Он добавил, что союзники Киева «отстают от расписания».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что целью конференции в Швейцарии Киев видит в создании коалиции государств с общими принципами и подходами, после чего возможны «коммуникации с Россией». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Министр обороны Украины Умеров может покинуть свой пост
«У нас есть все»: Медведев оценил готовность РФ к победе
В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть американских ракет ATACMS
«Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производства... промышленной базы и чего на данный момент достиг весь Запад, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях», — высказался Кулеба.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что целью конференции в Швейцарии Киев видит в создании коалиции государств с общими принципами и подходами, после чего возможны «коммуникации с Россией». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Министр обороны Украины Умеров может покинуть свой пост
«У нас есть все»: Медведев оценил готовность РФ к победе
В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть американских ракет ATACMS
Дарья Осипова