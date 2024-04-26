Стало известно, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину

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Следы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут на Украину. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени», — заявил министр.Напомним, что вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник».
Ранее появились подробности того, как финансировали теракт в «Крокусе». Стало известно, что в организации участвовали граждане целого ряда стран, а финансирование проходилo с испoльзованием различных инструментов, в том числе криптовалюты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова