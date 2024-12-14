В Грузии извинились за выдвижение Зурабишвили на пост президента

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Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе извинился перед народом за выдвижение Саломе Зурабишвили в качестве кандидата на пост президента в 2018 году.
«Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением. Я никогда об этом не говорил, но сейчас позволяю себе извиниться перед населением за то, что именно усилиями «Грузинской мечты», оказалась там, где находится сейчас эта женщина, которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам», — сказал Каладзе в видеообращении, передает ТАСС.Его слова стали реакцией на критику Зурабишвили, которая назвала провокацией проведение церемонии зажжения новогодней елки перед зданием парламента 14 декабря, в день президентских выборов.
Ранее «Радио 1» писало о том, как мэрия Тбилиси ставит новогоднюю ель на место сбора оппозиции перед парламентом.
Каладзе отверг обвинения, отметив, что мероприятие, рассчитанное на детей, не имеет ничего общего с провокациями. Он заверил, что безопасность будет обеспечена правоохранительными органами, и ситуация в Тбилиси находится под контролем.
Президентские выборы в Грузии впервые пройдут через коллегию выборщиков, а не путём прямого голосования. Единственный кандидат — Михаил Кавелашвили, представитель правящей партии и бывший футболист. Инаугурация нового президента назначена на 29 декабря.
Ранее, 1 ноября, сообщалось, что в Грузии заявили о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне.
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Мария Моисеева