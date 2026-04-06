«Свалят Орбана»: Выборы в Венгрии демонстрируют противоречия ЕС и США

06 апреля 2026, 11:10

Социолог Копатько: Выборы в Венгрии отражают противоречия между США и ЕС

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Предстоящие выборы в Венгрии, которые состоятся 12 апреля, являются ярким показателем нарастающих между Вашингтоном и Брюсселем противоречий. Так считает социолог Евгений Копатько.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что вся европейская элита активно выступает за проигрыш действующего премьер-министра Виктора Орбана. Однако его поддерживает американский президент США Дональд Трамп. Для демонстрации этого в Будапешт 7-8 апреля отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс.





«В Венгрии еще ничего не решено. Если европейцы совместными усилиями свалят Орбана, то это будет не проигрыш действующего премьера страны, это будет проигрыш Трампа. Поэтому на выборах очень высокая ставка», — сказал Копатько.