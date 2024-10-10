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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военные ВС России продвинулись под Григоровкой в ДНР. Об этом информирует РИА Новости.
Вооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
Помимо этого, удалось сократить межпозиционное пространство северо-восточнее Григоровки. По его словам, расстояние между основными силами составляет менее 2 километров.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев сообщил, что Запад не реагирует на пытки пленных на Украине из-за политики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В ходе освободительных действий подразделения ВС РФ усилили огневое воздействие по позициям украинских боевиков в населенном пункте Серебрянка», — рассказал он.
Помимо этого, удалось сократить межпозиционное пространство северо-восточнее Григоровки. По его словам, расстояние между основными силами составляет менее 2 километров.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев сообщил, что Запад не реагирует на пытки пленных на Украине из-за политики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова