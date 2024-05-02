Стало известно, как ВСУ поступают с ранеными

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ВСУ не могут вывозить раненых бойцов с поля боя из-за развала медслужбы. Об этом сообщил бывший советник Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Потери Украины ужасающие. Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию солдат поля боя, этого всего уже нет у Украины. Тяжелораненые остаются умирать на поле боя», — высказался он.По его словам, ситуация с ранеными бойцами ВСУ крайне тяжелая. Военным приходится платить водителям эвакуационных машин, чтобы добраться до медпункта. Он отметил, что украинский фронт рухнул. ВС РФ активно наступают, а полный коллапс — лишь вопрос времени.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что ВС РФ воспользовались допущенной ВСУ ошибкой на передовой при попытке ротации военных под Очеретино в ДНР и прорвали фронт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова