Русские прорвали фронт

Фото: istock / Jakub Laichter
ВС РФ воспользовались допущенной ВСУ ошибкой на передовой при попытке ротации военных под Очеретино в ДНР и прорвали фронт. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Очеретино — это место, вокруг которого сейчас, вероятно, идут самые ожесточенные бои в этом конфликте», — отметил он.
По его словам, ситуация для ВСУ складывается крайне плохо. ВС РФ добились значительного прогресса в данном районе, а также развивают успех в сторону других направлений.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно об уничтожении целого взвода ВСУ на северском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки РСЗО HIMARS
Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе
Россия сбивает тайно поставленные американские бомбы c помощью РЭБ — BI
Дарья Осипова