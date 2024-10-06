Стало известно, когда пройдут выборы на Украине

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Выборов на Украине вряд ли стоит ждать раньше весны 2025 года, и представлять собой они будут не больше, чем имитацию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла по особым поручениям российского МИДа Родиона Мирошника.
«В общем, Зеленскому нужна имитация выборов, где результат был бы изначально запрограммирован. Однако раньше весны, даже этот манипулятивный процесс вряд ли будет запущен», — прокомментировал дипломат.Мирошник добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может организовать голосование только будучи уверенным в своей победе на выборах. Кроме того, считает посол, Зеленскому мешает «просевший рейтинг», военная обстановка.
Собеседник резюмировал, что Зеленский может провести выборы «победные для себя», однако они не будут «честными и полноценными».
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что на Украине узурпировали власть.
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