Стало известно, когда Трамп возобновит боевые действия против Ирана

19 августа 2026, 18:41

Политолог Каргин: Трамп возобновит войну против Ирана после выборов в конгресс

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Боевые действия между США и Ираном возобновятся после выборов в конгресс. Такое мнение выразил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.





В разговоре с «Известиями» специалист пояснил, что на сегодняшний день президенту США Дональду Трампу важнее «пережить» выборы в конгресс, которые состоятся 3 ноября текущего года.





«Война между США и Ираном неизбежно возобновится после выборов в США. Трамп сейчас просто не хочет допустить роста цен на нефть», — подчеркнул эксперт.