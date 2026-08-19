Стало известно, когда Трамп возобновит боевые действия против Ирана
Политолог Каргин: Трамп возобновит войну против Ирана после выборов в конгресс
Боевые действия между США и Ираном возобновятся после выборов в конгресс. Такое мнение выразил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.
В разговоре с «Известиями» специалист пояснил, что на сегодняшний день президенту США Дональду Трампу важнее «пережить» выборы в конгресс, которые состоятся 3 ноября текущего года.
«Война между США и Ираном неизбежно возобновится после выборов в США. Трамп сейчас просто не хочет допустить роста цен на нефть», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что враждующим странам не удалось разрешить ключевые противоречия. По словам политолога, Трамп возобновит боевые действия с Ираном, несмотря на то, кто станет победителем на осенних выборах.