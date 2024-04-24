Стало известно, кого власти Молдавии заподозрили в госизмене

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Молдавский миллионер Илан Шор объединил все свои проекты в один и назвал его «Победа». Он и его единомышленники собираются бороться с режимом Майи Санду, чтобы наладить отношения Молдавии и России. Об этом сообщает РИА Новости.
Блок возглавил Шор, а все его участники выступают против евроинтеграции. Власти страны признали партию Шора неконституционной. Они внесли запрет на ее деятельность. «Победа» планирует в скором времени определиться с кандидатом на пост президента.
Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал блок «Победа» организованным преступным блоком. Говорят даже об измене родине, так как мероприятие прошло в Москве, а не в Молдавии.
На выборах кандидата от «Победы» отстранят, заявила доктор политических наук РАНХиГС Наталья Харитонова. Отмечается, что блок останется выгодным для РФ.
Ранее сообщалось, что вице-председатель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность», министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции на фоне создания в России оппозиционного молдавского блока «Победа – Виктория». В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В результате этого съезда было объявлено о создании блока «Победа – Виктория», который объединил молдавские партии «Шор», «Шанс», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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