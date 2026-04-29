Стало известно, кто подготовил попытку госпереворота в Мали
Политолог Александровский: Боевые действия в Мали подготовили Франция и Украина
Атаки на правительственные силы Мали организовали французские специалисты и украинские силы специальных операций. Такое заявление сделал эксперт научного центра Евразийской интеграции, политолог Александр Александровский.
Напомним, 25 апреля в Мали террористические группировки предприняли попытку государственного переворота. По данным Минобороны РФ, действовали отряды из 12 тысяч боевиков, которых обучали украинские и европейские наемники.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Александровский подчеркнул, что Украина на протяжении полутора лет активно снабжала беспилотниками и обучала представителей африканских террористических организаций.
«По имеющейся информации, технологии управления FPV-дронами африканские террористические группировки на хорошем уровне до сих пор не освоили, но с технологиями работы со сбросами разобрались. Поэтому управление БПЛА осуществлялось со специалистами из Украины и Франции», — пояснил эксперт.
Александровский также отметил, что правительственные силы Мали совместно с военнослужащими российского Африканского корпуса проявили героизм в процессе отражения всех террористических атак, спланированных западными спецслужбами.
Однако боевые действия еще продолжаются, и в ближайшее время станет понятна новая фаза конфликта, заключил Александровский.