29 апреля 2026, 17:39

Политолог Александровский: Боевые действия в Мали подготовили Франция и Украина

Атаки на правительственные силы Мали организовали французские специалисты и украинские силы специальных операций. Такое заявление сделал эксперт научного центра Евразийской интеграции, политолог Александр Александровский.





Напомним, 25 апреля в Мали террористические группировки предприняли попытку государственного переворота. По данным Минобороны РФ, действовали отряды из 12 тысяч боевиков, которых обучали украинские и европейские наемники.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Александровский подчеркнул, что Украина на протяжении полутора лет активно снабжала беспилотниками и обучала представителей африканских террористических организаций.





«По имеющейся информации, технологии управления FPV-дронами африканские террористические группировки на хорошем уровне до сих пор не освоили, но с технологиями работы со сбросами разобрались. Поэтому управление БПЛА осуществлялось со специалистами из Украины и Франции», — пояснил эксперт.