Стало известно, кто станет новым главой МИД Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу назначит Иветт Купер новым министром иностранных дел, сообщает журналистка The Guardian Пиппа Крерар в соцсетях со ссылкой на правительственные источники.
В настоящее время Купер занимает пост министра внутренних дел; её сменит Шабана Махмуд, которая сейчас является министром юстиции. Действующий глава МИД Дэвид Лэмми при этом сложит с себя полномочия, отмечает обозреватель.
13 августа Лэмми сам обратился в природоохранный орган после того, как во время рыбалки с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом выяснилось, что у него не было необходимой лицензии. В министерстве заявили, что как только Лэмми узнал об этом, он оформил лицензию и направил соответствующее письмо — в противном случае ему грозил бы штраф до £2500.
