Британскому хирургу дали срок за ампутацию собственных ног ради страховки
Суд в Великобритании приговорил сосудистого хирурга Нила Хоппера к 32 месяцам тюремного заключения за умышленную ампутацию собственных ног с целью получения страховых выплат в размере 466 тысяч фунтов стерлингов и хранение экстремального порнографического контента.
49-летний хирург из города Труро признал себя виновным по двум обвинениям в мошенничестве путем предоставления ложных сведений и по трем пунктам обвинения в хранении экстремальных изображений. Следствие установило, что в апреле 2019 года Хоппер намеренно заморозил свои ноги сухим льдом до состояния необратимого повреждения, что потребовало последующей ампутации.
Мотивами хирурга стали как финансовая выгода, так и сексуальная одержимость. Суд установил, что ампутация была давней мечтой Хоппера, который испытывал к этому сексуальное влечение. Полученные от страховых компаний Arriva Group (£235 622) и Old Mutual (£231 031) деньги он потратил на автофургон, джакузи, дровяную печь и строительные работы.
Хоппер также признал связь с сайтом EunuchMaker, где выкладывались записи подпольных операций по ампутации конечностей и гениталий. Следствие установило, что он не только приобретал материалы с этого ресурса, но и подстрекал организатора сайта Мариуса Густавсона к проведению подобных операций другим людям.
Норвежец Мариус Густавсон, известный как «создатель евнухов», был приговорен к пожизненному заключению в мае 2024 года за организацию незаконных калечащих операций. Его сайт насчитывал до 300 тысяч посетителей в неделю и принес создателям доход в размере не менее 300 тысяч фунтов стерлингов.
Читайте также: