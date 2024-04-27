Стало известно, куда отправят арестованного замминистра обороны Иванова

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Не исключено, что министра обороны РФ Тимура Иванова через неделю отправят под домашний арест. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец в интервью News.ru.
Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец в интервью News.ru.
Обозреватель отметил, что Иванов может попроситься на СВО. Однако для этого он должен признать вину, а замминистра обвинение следствия не признает.
Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Вместе с ним также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников».
Заместитель министра обороны Тимур Иванов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению во взяточничестве, за время работы в Минобороны купил вместе с женой более полутора тысяч квадратных метров жилья и раритетный ЗИС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Не исключаю, что Иванова через недельку отправят под домашний арест», — сообщил Баранец.
Обозреватель отметил, что Иванов может попроситься на СВО. Однако для этого он должен признать вину, а замминистра обвинение следствия не признает.
Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Вместе с ним также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников».
Заместитель министра обороны Тимур Иванов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению во взяточничестве, за время работы в Минобороны купил вместе с женой более полутора тысяч квадратных метров жилья и раритетный ЗИС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова