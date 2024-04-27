Радио1
Главная / Новости / Политика/ Стало известно, куда отправят арестованного замминистра обороны Иванова

Стало известно, куда отправят арестованного замминистра обороны Иванова

Баранец оценил возможность отправки на СВО замминистра обороны Иванова
27 апреля 2024, 18:05
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Не исключено, что министра обороны РФ Тимура Иванова через неделю отправят под домашний арест. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец в интервью News.ru.
Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец в интервью News.ru.

«Не исключаю, что Иванова через недельку отправят под домашний арест», — сообщил Баранец.



Обозреватель отметил, что Иванов может попроситься на СВО. Однако для этого он должен признать вину, а замминистра обвинение следствия не признает.

Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Вместе с ним также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников».

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению во взяточничестве, за время работы в Минобороны купил вместе с женой более полутора тысяч квадратных метров жилья и раритетный ЗИС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Защита обжаловала арест фигуранта дела замминистра МО РФ

В Кремле раскрыли судьбу контрактов, которые курировал арестованный Иванов

Суд арестовал предполагаемого взяткодателя Фомина по делу замминистра обороны Иванова
#дело
#арест
#обвинение
#защита
#сво
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении режима высылки мигрантов из РФ
27 апреля 2024, 17:33

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Государственную думу РФ внесён на рассмотрение законопроект о повышении эффективности контроля за мигрантами. Документ предусматривает введение миграционного режима высылки.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что данный режим будет устанавливаться в отношении иностранных граждан, не имеющих законного права на пребывание на территории Российской Федерации. Полный текст документа размещён в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, лица, в отношении которых будет установлен миграционный режим высылки, обязаны будут информировать территориальный орган министерства внутренних дел о своём местонахождении или изменении места пребывания, а также о дате и месте планируемого выезда из России. Нарушение этих правил повлечёт за собой депортацию.

Читайте также:

Фиктивно трудоустраивавшую мигрантов ОПГ накрыли в Челябинске

В Балашихе полицейские в обход закона поставили на учёт 1,5 тысячи мигрантов

Экзамены для мигрантов на знание русского языка будет контролировать государство
#права
#нарушение
#режим
#госдума
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сунак: Лондон будет поддерживать Украину до 2030 года
27 апреля 2024, 17:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Великобритании заявили, что будут помогать Украине до конца десятилетия.
Об заявил премьер-министр королевства Риши Сунак американской газете The Wall Street Journal. Он добавил, что Британия стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии безопасности.

Теперь, по мнению Сунака, Британия должна на том же уровне поддерживать республику до конца десятилетия. Общий объём выделяемой в ближайшее время Киеву помощи составит $15 млрд.

Также королевство увеличит расходы на оборону до 2,5%. Сейчас оборонные расходы Британии составляют 2,3% ВВП.

Читайте также:

Британский премьер Сунак: военная промышленность страны переходит в режим войны

Сунак заявил о готовности отразить нападение со стороны РФ на Британию

Британия выделит Украине крупнейший пакет помощи за время СВО
#великобритания
#украина
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии сделали неожиданное заявление о России
Вагенкнехт: Запад должен был прислушаться к позиции России по Украине и НАТО
27 апреля 2024, 17:11

Фото: istock / photosvit

Страны Запада должны были прислушаться к предупреждению России о том, что включение Украины в НАТО нельзя допустить. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG.
Она пояснила, что русские прежде сказали о том, что они не примут того, что Украина попадет под влияние США, которые имеют военные базы, ракеты и пункты разведки.

Вагенкнехт отметила, что и раньше говорила о том, что попытки Украины присоединиться к блоку приведут к конфликту с Россией. По ее мнению, в настоящее время необходимы мирные переговоры между странами, так как поставки вооружения Киеву не помогут завершить конфликт и лишь усугубят его.

Читайте также:

Украину предупредили о возможном продвижении ВС РФ на запад

Британский политик Куртен призвал Запад восстановить мир с Россией

Зеленский обвинил Запад в безответственности из-за помощи Израилю
#сша
#конфликт
#украина
#поставки
#вс рф
#запад
#вооружения
#ракеты
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США не хотят пускать Байдена на выпускной
27 апреля 2024, 16:47

Фото: iStock/AlexRaths

В Штатах ряд преподавателей и студентов выступили против участия американского лидера Джо Байдена на выпускной церемонии.
В частности, президента США не хотят видеть на своём празднике дети и педагоги из колледжа Морхауз в штате Джорджия. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По данным издания, к такой позиции противников спича Байдена привела его поддержка Израиля. Некоторые учащиеся и преподаватели готовятся к потенциальному протесту на случай, если лидер США все же захочет посетить колледж.

Как утверждают авторы материала, это приведёт и к паданию поддержки Байдена в штате Джорджия на президентских выборах. Исследования показывают, что лидер США теряет поддержку среди темнокожих избирателей.

Читайте также:

Байден заявил, что не относился к процессу обучения в юридической школе серьезно

«Съели каннибалы»: Байден спровоцировал очередной международный скандал

Байден призвал Сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Украине
#джозеф байден
#дети
#выпускной
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев раскрыл, как США собираются обокрасть Россию
Медведев: США создали механизм незаконного присвоения российских ценностей
27 апреля 2024, 16:46

Фото: сайт Кремля

США затеяли против России войну, чтобы обокрасть страну. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную», — написал он.

По мнению Медведева, созданный США механизм по присвоению российских ценностей, противоречит как национальному праву РФ, так и международным нормам.

Он также добавил, что Россия может дать аналогичный ответ. Зампред совбеза предложит в качестве ассиметричной меры изымать деньги у иностранных граждан из недружественных РФ стран.

Читайте также:

Медведев пожелал США начала гражданской войны

«Никто не сомневался»: Медведев высказался о помощи США «банде неонацистов»

Медведев заметил «хорошо знакомую голливудскую руку» за протестами в Грузии
#сша
#россия
#деньги
#меры
#государство
#медведев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили провести новую мобилизацию
27 апреля 2024, 16:12

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Новую мобилизацию в Вооружённые силы РФ предложили провести в Государственной думе. С такой идеей выступил заместитель главы думского комитета по обороне Алексей Журавлёв.
По его мнению, такая необходимость назрела, так как войскам нужна ротация. Помочь в этом может новый этап мобилизацииЮ передаёт слова депутата сетевое издание «Инфо24».

«Мобилизованным, конечно, нужна замена. Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет меся землю в окопах», — сказал парламентарий.

Журавлёв подчеркнул, что механизм должен быть тщательно проработан, чтобы принимаемые меры не повлияли на боеспособность российских войск. Необходима постепенная ротация частей на передовой, при необходимости — новый набор, заключил депутат.

Читайте также:

В Госдуме высказались о мобилизации в России

Шойгу прокомментировал возможность новой мобилизации в России

Минобороны назвало число тех, кто получил отсрочку от частичной мобилизации
#отдых
#меры
#мобилизация
#госдума
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РПЦ высказалась о пасхальном перемирии в зоне СВО
В РПЦ отказались от попыток перемирия в преддверии Пасхи из-за непонимания Киева
27 апреля 2024, 16:02

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Попытки к установлению перемирия с украинской стороной бессмысленные, поэтому РПЦ больше не предпринимает их. Об этом сообщил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он отметил, что ранее РПЦ неоднократно призывала Украину к перемирию на время проведения богослужений в честь церковных торжеств. Кипшидзе напомнил, что такое предложение прежде было озвучено в 2023 году в канун Рождества.

Однако власти Украины не отреагировали на инициативу, тем самым выразив непонимание.

Мирные инициативы имеют смысл тогда, когда противоположная сторона относится к ним с пониманием, заключил Кипшидзе.

Читайте также:

В Эстонии пригрозили закрыть монастыри, отказавшиеся выйти из подчинения РПЦ

В РПЦ заявили о нехватке священников в зоне специальной военной операции

«Безумие и провокация»: протоиерей Ильичёв — о признании РПЦ террористической
#монастыри
#рпц
#операции
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белоруссии сообщили о попытках вербовки россиян и белорусов странами Прибалтики
27 апреля 2024, 15:58

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Сотрудники спецслужб Латвии и Литвы вербуют россиян и белорусов в пунктах пропуска на границе с Белоруссией, пишет БелТА.
Об этом сообщил глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов. По его словам, прибалтийские страны ужесточили контроль в отношении граждан России и Белоруссии. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками спецслужб Литвы и Латвии, подчеркнул он.

Глава Госпогранкомитета Белоруссии добавил, что Польша и Латвия продолжают пытаться насильственно вытеснять иностранцев на территорию республики.

Незадолго до этого секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о риске обострения напряженности из-за соседних государств.

Читайте также:

Белоруссия прописала возможность оказания помощи союзникам в военной доктрине

Джонсон: США планировали атаковать КНР после нанесения поражения России

Пушилин освободил Костомарова от должности замруководителя своей администрации
#белоруссия
#россия
#контроль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сербии сделали шокирующее заявление о России
Сербский сенатор Вулин: кто не любит РФ, не является другом Сербии
27 апреля 2024, 14:36

Фото: iStock/stevanovicigor

Руководства стран Запада, которые обеспокоены сотрудничеством России и Сербии, должны знать, что оно очень крепко. Такое заявление сделал бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин.
«Это сотрудничество мешает всем тем, кому мешает и свободная Сербия. Знаете, каждый, кто не любит Россию, не является другом Сербии. И каждый, кто является другом Сербии, не является врагом России. Так было всегда», — заявил Вулин в беседе с RT.

Он также добавил, что те, кто плохо думает о президенте России Владимире Путине, также думают и о его сербском коллеге Александре Вучиче. А кто хочет разрушить Сербию, хочет разрушить и Россию.

По словам Вулина, на протяжении многих веков было понятно, что, если бы Россия не выжила, то и Сербия бы не смогла. Он подчеркнул, что без свободной, сильной России не будет и свободной и сильной Сербии. Именно поэтому российско-сербское сотрудничество раздражает тех, кто не хочет видеть свободную Сербию, заключил Вулин.

Читайте также:

Сербия не будет вводить санкции против РФ по требованию Макрона и гордится своей позицией

Сербия закупает вооружение для укрепления своей армии

Сербия выразила протест Хорватии из-за высказываний о пособничестве России
#россия
#санкции
#сотрудничество
#вооружение
#сербия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф