Стало известно меню обеда по случаю визита Путина на переговоры в Баку

Фото: сайт Кремля
В обеденном меню на переговорах глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева значились: речная форель с картошкой, козленок в тандыре, «Ляванги» из баклажанов, сообщает РИА Новости.
Помимо этого, президенты могли отведать «кутабы», черную икру, салат с жареными баклажанами, долму, суп «айранаши», жареную «дюшбару» и национальные сладости.
Стол с различными яствами дополнили вина урожая 2020 и 2022 годов. Ранее сообщалось, что темами для обсуждения на переговорах Путина и Алиева стали транспорт, энергетика, легкая промышленность и многие другие аспекты сотрудничества государств.
Алиев выразил уверенность, что визит российского лидера в Баку будет полезен для российско-азербайджанских отношений.
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Стол с различными яствами дополнили вина урожая 2020 и 2022 годов. Ранее сообщалось, что темами для обсуждения на переговорах Путина и Алиева стали транспорт, энергетика, легкая промышленность и многие другие аспекты сотрудничества государств.
Алиев выразил уверенность, что визит российского лидера в Баку будет полезен для российско-азербайджанских отношений.
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Никита Кротов