Захарова сыронизировала в ответ на слова Макрона о клопах

13 ноября 2025, 18:41

Захарова посоветовала Макрону помыться для избавления от паразитов и неврозов

Фото: istockphoto/Mordolff

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону «помыться» после его высказывания о постельных клопах. Сообщение появилось в её Telegram-канале.





Дипломат указала на несоответствие в заявлениях главы государства и начальника штаба ВС Франции Фабьена Мандона.





«Так и хочется спросить: «Мыться не пробовали?». Помогает и от нательных паразитов, и от неврозов», — говорится в посте Захаровой.