Достижения.рф

Захарова сыронизировала в ответ на слова Макрона о клопах

Захарова посоветовала Макрону помыться для избавления от паразитов и неврозов
Фото: istockphoto/Mordolff

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону «помыться» после его высказывания о постельных клопах. Сообщение появилось в её Telegram-канале.



Дипломат указала на несоответствие в заявлениях главы государства и начальника штаба ВС Франции Фабьена Мандона.

«Так и хочется спросить: «Мыться не пробовали?». Помогает и от нательных паразитов, и от неврозов», — говорится в посте Захаровой.

13 ноября Макрон обвинил Россию в распространении фейков о нашествии клопов во Франции, при этом он сам признал наличие проблемы с этими паразитами в стране.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0