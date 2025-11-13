Захарова сыронизировала в ответ на слова Макрона о клопах
Захарова посоветовала Макрону помыться для избавления от паразитов и неврозов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону «помыться» после его высказывания о постельных клопах. Сообщение появилось в её Telegram-канале.
Дипломат указала на несоответствие в заявлениях главы государства и начальника штаба ВС Франции Фабьена Мандона.
«Так и хочется спросить: «Мыться не пробовали?». Помогает и от нательных паразитов, и от неврозов», — говорится в посте Захаровой.
13 ноября Макрон обвинил Россию в распространении фейков о нашествии клопов во Франции, при этом он сам признал наличие проблемы с этими паразитами в стране.