Стало известно о планах ЕС обсудить новые санкции в отношении Грузии

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Новые возможные ограничения в отношении Грузии обсудят главы МИД европейских государств в грядущий понедельник, 16 декабря. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза (ЕС).
«Мы обсудим Грузию, где ситуация, очевидно, ухудшается. (…) Ожидаем обсуждение по этой ситуации и новых мер, которые возможно принять», — проинформировал источник.Он добавил, что некоторые меры уже приняты ЕС, включая остановку финансирования, снижение контактов, а также прекращение диалога о вступлении Грузии в ЕС. При этом планируется обсудить ряд новых мер.
Перед этим сообщалось, какое наказание для Грузии придумала Европа. Протесты в Грузии начались 28 октября спустя два дня после парламентских выборов.
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