Житель Новосибирска избил свою сожительницу шваброй
Житель Новосибирска приговорён к принудительным работам за избиение сожительницы шваброй и кражу алкоголя, сообщает Объединённая пресс-служба судов области.
По данным следствия, в декабре 2024 года в нетрезвом состоянии мужчина поссорился с сожительницей и несколько раз ударил её по голове пластиковой шваброй. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
В ходе расследования также выяснилось, что обвиняемый вместе с приятелем похитил из сетевого супермаркета три бутылки водки на сумму более 1,5 тыс. рублей. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на два года. Потерпевшая простила мужчину и во время следствия вышла за него замуж.
