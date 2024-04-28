Стало известно о попытке «переворота» в Белом доме осенью 2023 года

Число детей, убитых в Газе за шесть месяцев, превышает число детей, убитых в любом конфликте в мире за четыре года, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам Палестины и организации работ ​(БАПОР) Филипп Лаззарини, передает информационное агентство ТАСС.