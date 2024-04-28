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Стало известно о попытке «переворота» в Белом доме осенью 2023 года

28 апреля 2024, 06:23
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Помощники президента США Джо Байдена готовились устроить «переворот» в Белом доме осенью 2023 года", пишет газета The New York Post со ссылкой на источники.
В публикации подчеркивается, что целью было отстранение от должности пресс-секретаря администрации президента США Карин Жан-Пьер.

Уточняется, что Карин Жан-Пьер – первый чернокожий пресс-секретарь Белого дома с нетрадиционной сексуальной ориентацией. ОнА также имеет «раздражающую» привычку зачитывать заранее подготовленные ответы на вопросы журналистов на брифингах.



«У Карин нет понимания проблем, и она читает записи слово в слово Она не разбирается в проблемах и не занимается их изучением», – посетовал источник издания.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоились принятием в Ираке закона о гомосексуальности и проституции.

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#сша
#белый дом
#президент
В США обеспокоились принятием в Ираке закона о гомосексуальности и проституции
28 апреля 2024, 05:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США выразили обеспокоенность в связи с принятием Советом представителей Ирака закона о борьбе с проституцией и гомосексуальностью, сообщается в заявлении Государственного департамента.
Закон запрещает гомосексуальные отношения и предусматривает крупные штрафы и тюремные сроки. Государственный департамент США заявил, что закон также предусматривает наказание для тех, кто пропагандирует гомосексуальность.

«Эта поправка угрожает тем, кто больше всего подвержен риску в иракском обществе», – подчеркнули в Госдепе, добавив, что эта мера может быть использована для ограничения свободы слова и выражения мнений, а также для препятствования деятельности организаций гражданского общества.

США также предупредили, что подобная дискриминация окажет негативное влияние на бизнес и экономический рост в Ираке и подорвет способность Багдада диверсифицировать свою экономику и привлекать иностранные инвестиции.

Ранее стало известно, что нижняя палата Национального собрания Таиланда одобрила законопроект о признании однополых браков.

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#сша
#ирак
#проституция
#закон
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Россия ответила на намеки литовского посла об ударе по Крымскому мосту
Полянский обратил внимание на намек литовского посла об ударе по Крымскому мосту
28 апреля 2024, 04:28

Фото: iStock/rarrarorro

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ответил на пост посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичуса о Крымском мосту и ракетном пуске. Посол разместил свое сообщение в социальной сети X.
Дипломат напомнил, что в сентябре 2022 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский разместил в своей социальной сети фотографию места аварии на газопроводе «Северный поток» с подписью «Спасибо, США». По словам заместителя посла России в ООН, этот пост «вдохновляет балтийских собачонок США».

«Они неистово лают сейчас, но потом будут жалостно скулить, когда настанет судный день и они пожалеют о всех подобных ляпах», – заявил дипломат.

Ранее Линкавичус намекнул на новый удар по мосту в Крым.

«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», – написал он.

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Макрон назвал ядерное оружие гарантией построения отношений с Москвой
Макрон: ядерное оружие Франции поможет построить отношения с Россией
28 апреля 2024, 03:48

Фото: сайт Кремля

Оборонная стратегия Европейского союза, важным элементом которой является ядерное оружие Франции, поможет улучшить отношения с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать такую гарантию для отношений с Москвой, сообщает телеканал BFM TV.
По его словам, это могло бы создать гарантии безопасности и стать основой для общей обороны ЕС, а также безопасности, на которую рассчитывают французские партнеры в Европе. Президент Макрон напомнил, что французская доктрина разрешает использовать ядерное оружие, если оно угрожает «жизненно важным интересам».

Ранее Эммануэль Макрон опроверг высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии. По его словам, Париж сможет противостоять Москве. Ранее Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.

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Великобритания решила поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты

В Германии раскрыли детали расследования по «Северным потокам»
#эммануэль макрон
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Великобритания решила поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты
28 апреля 2024, 03:04

Фото: iStock/vadimrysev

Великобритания планирует оснастить свои вооруженные силы гиперзвуковыми ракетами к 2030 году, cообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
Согласно их данным, Министерство обороны страны настаивает на том, чтобы все разработки и сборка нового оружия осуществлялись в Великобритании. Источник подчеркнул, что «крайний срок коммерциализации установлен на 2030 год».

Газета отмечает, что лондонская программа разработки гиперзвуковых ракет все еще находится на ранних стадиях. Пока не решено, с чего будут запускаться эти ракеты – с суши, моря или воздуха.

Ранее стало известно, что крупнейший пакет военной помощи Великобритании Украине будет включать в себя дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.

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#ракета
#оружие
#великобритания
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В Германии раскрыли детали расследования по «Северным потокам»
Власти ФРГ мешают расследованию подрывов «Северных потоков» – депутат Котре
28 апреля 2024, 02:59

Фото: iStock/Stefan Dinse

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре прокомментировал ход расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», передает информационное агентство ТАСС.
Котре рассказал подробности расследования по «Северному потоку» и подчеркнул, что власти Германии препятствуют этому процессу. Он также призвал приветствовать предложение Китая о начале международного расследования под руководством ООН по факту саботажа на газопроводе.

«Нет сомнений в том, что главными подозреваемыми являются США. Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры», – отметил политик.

Ранее Министерство иностранных дел Германии ответило на призыв Китая провести расследование взрыва на газопроводе Nord Streams.

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#северный поток
#германия
#китай
#мид
#расследование
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«Огромный позор»: в Индии прокомментировали отвод танков Abrams на Украине
28 апреля 2024, 02:42

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены отвести американские танки Abrams M1A1 с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что является «огромным позором», заявили в издании Hindustan Times.
Отмечается, что использование российских разведывательных беспилотников усложняет возможности Украины по защите своих танков. Издание обратило внимание, что Abrams не защищены от «дронов-убийц».

26 апреля стало известно, что украинские военные отказались от использования американских танков Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками. Эту информацию подтвердила Верховная Рада Украины.

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#индия
#украина
#сша
#беспилотник
#бпла
#россия
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Более 800 разведывательных дронов запросила Украина у немецкой компании
28 апреля 2024, 01:55

Фото: iStock/Oselote

Украина запросила у немецкой компании Quantum-Systems GmbH более 800 беспилотных летательных аппаратов разведки (БПЛА) Vector, передает Der Spiegel.
Представитель компании Флориан Зайбель посетил Украину на прошлой неделе вместе с вице-канцлером и министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком. В ходе визита Зайбель сообщил, что Киев запросил у Министерства обороны Германии 812 дополнительных беспилотных летательных аппаратов Vector для украинского спецназа.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Киеву необходимо не менее семи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Отметив, что эти системы могут быть закуплены совместно с партнерами, Зеленский призвал союзников своевременно проявить необходимую готовность.

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«Ужасающее число»: БАПОР про количество погибших детей в Газе
В Газе за полгода погибло больше детей, чем за 4 года во всех мировых конфликтах
28 апреля 2024, 01:30

Фото: iStock/eranicle

Число детей, убитых в Газе за шесть месяцев, превышает число детей, убитых в любом конфликте в мире за четыре года, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам Палестины и организации работ ​(БАПОР) Филипп Лаззарини, передает информационное агентство ТАСС.
По его словам, в условиях вооруженного конфликта трудно публиковать точные цифры. Лаззарини считает, что количество погибших можно достаточно точно определить на основании данных, опубликованных палестинским министерством здравоохранения, согласно которым число погибших в Газе превышает 34 тысячи человек. Эксперты говорят, что эти цифры пугают.

«Среди погибших – 13 тысяч детей. Мы знаем, что за шесть месяцев в Газе погибли больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года», – подчеркнул он.

По мнению эксперта, в эту цифру не входят дети, оказавшиеся под завалами.

Ранее ряд высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю Энтони Блинкену, что, по их мнению, Израиль не соблюдает международное право в секторе Газа.

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#израиль
#сша
#сектор газа
#дети
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В США поставили под сомнение соблюдение Израилем международного права в Газе
Reuters: в США сомневаются в соблюдении Израилем международного права в Газе
28 апреля 2024, 01:15

Фото: iStock/Stadtratte

Ряд высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю Энтони Блинкену, что, по их мнению, Израиль не соблюдает международное право при использовании американского оружия в секторе Газа, сообщает Reuters.
В частности, они считают, что заявления Израиля об использовании поставляемое США оружия в соответствии с международным гуманитарным правом, не являются «правдоподобными или надежными».

Некоторые ведомтсва также выразили обеспокоенность в служебной записке, направленной Блинкену. В ней они перечислили аргументы в поддержку своей позиции, в том числе израильские атаки на гражданскую инфраструктуру в секторе Газа.

21 марта стало известно, что Соединенные Штаты впервые ввели санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за нарушения прав человека в Палестине. Санкции не позволят батальону и его членам получать американскую военную помощь и проходить обучение у американских инструкторов.

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#сша
#израиль
#палестина
#сектор газа
#цахал
#санкции
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