Стало известно о попытке «переворота» в Белом доме осенью 2023 года

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Помощники президента США Джо Байдена готовились устроить «переворот» в Белом доме осенью 2023 года", пишет газета The New York Post со ссылкой на источники.
В публикации подчеркивается, что целью было отстранение от должности пресс-секретаря администрации президента США Карин Жан-Пьер.
Уточняется, что Карин Жан-Пьер – первый чернокожий пресс-секретарь Белого дома с нетрадиционной сексуальной ориентацией. ОнА также имеет «раздражающую» привычку зачитывать заранее подготовленные ответы на вопросы журналистов на брифингах.
Ранее сообщалось, что в США обеспокоились принятием в Ираке закона о гомосексуальности и проституции.
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Уточняется, что Карин Жан-Пьер – первый чернокожий пресс-секретарь Белого дома с нетрадиционной сексуальной ориентацией. ОнА также имеет «раздражающую» привычку зачитывать заранее подготовленные ответы на вопросы журналистов на брифингах.
«У Карин нет понимания проблем, и она читает записи слово в слово Она не разбирается в проблемах и не занимается их изучением», – посетовал источник издания.
Ранее сообщалось, что в США обеспокоились принятием в Ираке закона о гомосексуальности и проституции.
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Александр Климов