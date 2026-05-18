Стало известно о повышенном интересе австрийцев и немцев к переезду в Россию
Жители Австрии и Германии проявляют интерес к переезду в Россию. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
Он подчеркнул, что фиксируется устойчивый рост спроса на участие в Государственной программе добровольного переселения соотечественников в РФ в качестве репатриантов. Среди желающих переехать — люди разных возрастов и происхождения: давние жители Австрии или Германии, коренные европейцы, выходцы из бывшего СССР, включая русских немцев.
Особенно много молодых семей с детьми, которые хотят, чтобы их дети росли в другой культурной и нравственной среде, без навязывания либеральных ценностей, популярных на Западе. Некоторые также видят в России хорошие экономические возможности, привлекательные для инвестиций и ведения бизнеса.
