Водолазы достали тело 13-летнего мальчика из озера Малибу в Нижегородской области
В Нижегородской области водолазы достали тело 13-летнего подростка из озера Малибу. Об этом рассказали в канале «МЧС Нижегородской области» на платформе MAX.
Инцидент случился в городе Володарск вчера вечером. Специалисты МЧС прибыли на место трагедии, как только получили сообщение о происшествии на воде, и извлекли на поверхность тело мальчика. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели школьника.
В ведомстве напомнили, что во время купания следует трезво оценивать свои возможности. Также важно помнить, что плавать в необорудованных для этого местах опасно.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Екатеринбурге родители и волонтёры несколько часов искали четырёхлетнего мальчика. Семья ребёнка была уверена, что он гулял во дворе, а затем исчез. Несовершеннолетнего обнаружили в самом неожиданном месте — он залез внутрь дивана в собственной квартире.
