«Стыдно, какой я идиот!»: Воробьев извинился за слова о макияже и заявил об «обновлении в прошивке»

Алексей Воробьев (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)
Актер Алексей Воробьев недавно выложил пост в соцсетях, где признался, что чувствует себя «полным идиотом» из-за старых слов о макияже и о том, что именно девушки прихорашиваются для публики. В строгой водолазке и пиджаке он поделился своим прозрением — что сам одевается, чтобы произвести впечатление.
Осознание пришло, когда Воробьев готовился выйти из дома и выбирал себе одежду. Не мог понять, почему бы не выйти в обычном худи, ведь в нем удобнее. Он вдруг понял, что сам подстраивается под чужие взгляды, хотя раньше упрекал девушек за то же самое с косметикой. Этот момент заставил его пересмотреть свои взгляды и открыто посмеяться над собой.
Теперь же Воробьев добавил, что промахи помогают ему расти. Под постом Алексей с юмором подписал: «Извинительная водолазка» была случайностью, клянусь!
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«Какой же Воробьёв, ты, идиот! (...) Ты ведь человек, который рассуждал, что девушки красятся для кого-то другого, а не для себя. Серьезно, я себя поймал на мысли, и мне так стыдно стало. Такие вот обновления в моей прошивке», — признался он.Актер всего пару месяцев назад уверял, что женщин слишком сильно заботит мнение общества, что это делает их неполноценными. Тогда его слова вызвали волну критики, но он стоял на своем. Позже записал извинение, но мало кто счел его слова искренними.
Алексей Воробьев (Фото: кадр видео Instagram* @mr.alexsparrow)
Теперь же Воробьев добавил, что промахи помогают ему расти. Под постом Алексей с юмором подписал: «Извинительная водолазка» была случайностью, клянусь!
«Спасибо, что позволяете мне ошибаться», — закончил мысль он.Алексей подчеркнул, что каждый должен быть собой не для других, а для собственного счастья.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева