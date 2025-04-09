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«Стыдно, какой я идиот!»: Воробьев извинился за слова о макияже и заявил об «обновлении в прошивке»

Воробьёв назвал себя идиотом в извинении перед девушками за слова о макияже
Алексей Воробьев (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)

Алексей Воробьев (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)

Актер Алексей Воробьев недавно выложил пост в соцсетях, где признался, что чувствует себя «полным идиотом» из-за старых слов о макияже и о том, что именно девушки прихорашиваются для публики. В строгой водолазке и пиджаке он поделился своим прозрением — что сам одевается, чтобы произвести впечатление.
Осознание пришло, когда Воробьев готовился выйти из дома и выбирал себе одежду. Не мог понять, почему бы не выйти в обычном худи, ведь в нем удобнее. Он вдруг понял, что сам подстраивается под чужие взгляды, хотя раньше упрекал девушек за то же самое с косметикой. Этот момент заставил его пересмотреть свои взгляды и открыто посмеяться над собой.

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«Какой же Воробьёв, ты, идиот! (...) Ты ведь человек, который рассуждал, что девушки красятся для кого-то другого, а не для себя. Серьезно, я себя поймал на мысли, и мне так стыдно стало. Такие вот обновления в моей прошивке», — признался он.
Актер всего пару месяцев назад уверял, что женщин слишком сильно заботит мнение общества, что это делает их неполноценными. Тогда его слова вызвали волну критики, но он стоял на своем. Позже записал извинение, но мало кто счел его слова искренними.

Алексей Воробьев (Фото: кадр видео Instagram* @mr.alexsparrow)

Теперь же Воробьев добавил, что промахи помогают ему расти. Под постом Алексей с юмором подписал: «Извинительная водолазка» была случайностью, клянусь!

«Спасибо, что позволяете мне ошибаться», — закончил мысль он.
Алексей подчеркнул, что каждый должен быть собой не для других, а для собственного счастья.

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09 апреля 2025, 03:51

Инстасамка (Фото: Instagram* @instasamka)

Блогер-миллионник Инстасамка (Дарья Зотеева) выложила пост о том, что купила чертановский футбольный клуб вместе с мужем Олегом Еропкиным, известным как Moneyken. Новость появилась в их совместной публикации.
«Клуб ждет полный ребрендинг», — объявила Инстасамка.
Это событие уже подтвердили из нескольких достоверных источников, включая директора певицы и руководителя команды Николая Ларина.

Инстасамка (Фото: кадр видео Instagram* @instasamka)

Инстасамка официально стала хозяйкой клуба «Чертаново Медиа». Клуб столкнется с серьезными переменами: новый состав игроков, другое название, форма и даже цвет — с синего на красный. Инстасамка сняла промо-ролик на поле, где предстала в обновленной экипировке. Олег возьмет на себя стратегию матчей и раскрутку в медиа.

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Сумма сделки осталась в секрете, но «РБК Тюмень» сообщает о предположительной трате: около 300 миллионах рублей.

Инстасамка (Фото: кадр видео Instagram* @instasamka)

Дарья и Олег вместе с 2021 года: они поженились скромно, в кругу близких. Признание и просьбу выйти за него Олег озвучил в Париже у Эйфелевой башни, держа роскошное кольцо для любимой. Однако фамилию мужа Инстасамка взяла себе намного позже — об официальной смене ее документов сообщалось 12 марта 2025 года.

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Появилась информация о возможном прибытии тела Паши Техника в Москву
Самолет с телом Паши Техника мог уже прибыть в Шереметьево вечером 8 апреля
09 апреля 2025, 01:37

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram @evakaritskaua)

Тело рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), предположительно, уже доставлено в Москву рейсом SU 277 авиакомпании «Аэрофлот», совершившим посадку в столице 8 апреля в 22:12 по московскому времени.
Точных подтверждений присутствия останков музыканта на борту нет, однако информацию о возможной транспортировке ранее упомянул менеджер артиста Марк Яровный в своём Telegram-канале. Он сообщал, что в 19:07 самолёт всё ещё находился в воздухе, передает «News.ru».

«Борт с телом Паши в пути», — писал Яровный.
6 апреля гастрольный менеджер рэпера Марк Флинк отметил, что транспортировка тела будет осуществляться обычным рейсовым бортом авиакомпании «Аэрофлот», у которой есть спецбагаж для покойников.

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Рейс SU 277 вылетел из Пхукета. Самолет Boeing 777-300ER отправился с опозданием в 25 минут. Борт находился в воздухе 9 часов 30 минут. В терминал С аэропорта Шереметьево пассажиры прибыли в 22:23.

Паши Техника не стало 5 апреля в возрасте 40 лет. Последние дни жизни от провёл в больнице в Таиланде. По словам эксперта Михаила Стрешнева, смерть музыканта вызвал «фатальный комплекс» диагнозов: бактериальная пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

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«Для меня это загадка»: Ольга Орлова призналась, что ее двухлетняя дочка пока не говорит

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#техника
#авиакомпании
#аэрофлот
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«Могу с утра валяться и читать книгу»: Наташа Бардо рассказала о любви к жизни за городом
Актриса Наталья Бардо призналась, что за городом ей проще выспаться и отдохнуть
09 апреля 2025, 01:21

Наташа Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

Актриса Наташа Бардо призналась, что за городом ей легче расслабиться и выспаться, чем в шумной Москве. Она поделилась этим в беседе с журналом WomanHit, сравнив жизнь в квартире и доме.
Наталья рассказала, что после последних особо насыщенных двух лет работы мечтает о путешествиях в 2025 году, чтобы вдохновиться и отдохнуть.

Наташа Бардо (Фото: кадр видео Instagram* @bardonata)

Жизнь за городом для Бардо — это не просто выбор, а способ найти покой. Она обожает бегать по траве с мужем, сыном и собакой, наслаждаться запахом свежескошенной травы и читать по утрам без спешки. В отличие от столицы, где все подталкивает к суете, дом в Подмосковье дарит ей крепкий сон и уют.

«Для меня это загадка»: Ольга Орлова призналась, что ее двухлетняя дочка пока не говорит
«Для меня это загадка»: Ольга Орлова призналась, что ее двухлетняя дочка пока не говорит
«Я всегда за крепкий сон — за городом я стала спать спокойно. И без суеты могу с утра валяться и читать книгу. А город постоянно провоцирует на движение», — призналась Бардо.
С мужем Марюсом актриса активно воспитывает сына Эрика. Родители вместе помогают мальчику учиться общению и самостоятельности, много с ним разговаривают. Хотя Наташа смеется, что в их семье все воспитываются сами собой, включая взрослых.

Наташа Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

На вопрос о возможных будущих детях Бардо отвечает осторожно. Она не исключает возможности стать многодетной мамой, но пока не хватает времени и сил, ведь она хочет не просто рожать, а отдавать любовь, вкладывая в детей всю душу.

«Я стараюсь никогда не говорить «никогда». (...) Пока ресурса на это нет — слишком много у меня любимых. Муж, сын, мама, команда, профессия, я сама», — перечислила актриса.
Она также поделилась личным «секретом» стройности. Он прост: правильное питание, спорт и желание быть в форме.

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«Для меня это загадка»: Ольга Орлова призналась, что ее двухлетняя дочка пока не говорит
Ольга Орлова поделилась, что двухлетняя дочка Аня пока не говорит предложениями
09 апреля 2025, 00:19

Ольга Орлова с сыном Артемом и дочерью Анной (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Певица Ольга Орлова поделилась новостью о своей двухлетней дочери: Аня пока не говорит. В феврале малышке исполнилось два года — сейчас она произносит только отдельные слова, еще не начав строить полные предложения. Этот факт вызвал волнение у некоторых поклонников.
У 47-летней экс-солистки «Блестящих» уже есть взрослый сын Артем от бизнесмена Александра Карманова. В 2021 году она вышла замуж за Валерия Маслова, который старше ее на 10 лет, а 6 февраля 2023 года у пары родилась дочь Анна.

Ольга Орлова с дочерью Анной (Фото: кадр видео Instagram* @olgaorlova1311)

Девочка растет на глазах публики благодаря частым фото и видео от мамы. В соцсетях Ольги можно увидеть множество теплых и приятных кадров о жизни ее девочки: на них малышка познает мир, радостно обминается с мамой и мило общается с животными.

Такие кадры Орлова выкладывает часто, но фанаты заметили, что Аня немногословна и задали уточняющий вопрос.

Ольга Орлова с дочерью Анной (Фото: кадр видео Instagram* @olgaorlova1311)

«Почему ваш ребенок не разговаривает?», — спросил один из подписчиков.
Телеведущая в новом посте призналась, что сама не знает точную причину.

«Не скрою, для меня самой это загадка», — написала Орлова, выкладывая новое фото Ани, где та с серьезным видом стоит на улице в светлой одежде.
Дочка Ольги Орловой Анна (Фото: Telegram @olgaorlov1)

Орлова также успокоила часть подписчиков, которые возмущались на странные комментарии про любовь малышки слишком много есть и другой хейт. Сказала, что давно привыкла не реагировать на все, что пишут незнакомцы — так и с ума сойти недолго.

Ольга даже со смехом добавила, что с вопросами про аппетит дочки сложно спорить.

«Она, и правда, немало ест», — с улыбкой сказала Орлова.
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«Мужчины тоже плачут»: Ирина Шейк отказалась сниматься с другом Ксении Бородиной
Ирина Шейк отказалась сниматься с Сердаром Камбаровым в Италии
08 апреля 2025, 21:01

Ирина Шейк (Фото: Instagram*/irinashayk)

Модель Ирина Шейк отказалась сделать фотографию с визажистом Сердаром Комбаровым, который подошел к ней в Италии. Друг телеведущей Ксении Бородиной попросил Шейк передать привет подписчикам. Все произошло на гала-ужине косметического бренда d'Alba, амбассадором которого является Ирина Шейк. Похоже, что девушка сочла Комбарова навязчивым.
«Мужчины тоже плачут, но только от встречи с Ириной Шейк», — отметил Комбаров.
Отказ Ирины Шейк сделать снимок вызвал негодование и недоумение среди подписчиков визажиста. Кто-то из юзеров даже отметил, что попросту заблокировал бы Шейк после такого.

«Знала бы Ирина, что ты можешь сделать лучший макияж в ее жизни, вела бы себя иначе!», «Ира, тяжело ей было улыбнуться и передать привет подписчикам?» — отреагировали пользователи.
В конце марта стало известно, что Ирина Шейк восстановила близкие отношения с американским футболистом Томом Брэди.

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