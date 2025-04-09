«Стыдно, какой я идиот!»: Воробьев извинился за слова о макияже и заявил об «обновлении в прошивке»

Актер Алексей Воробьев недавно выложил пост в соцсетях, где признался, что чувствует себя «полным идиотом» из-за старых слов о макияже и о том, что именно девушки прихорашиваются для публики. В строгой водолазке и пиджаке он поделился своим прозрением — что сам одевается, чтобы произвести впечатление.