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В США Европе предсказали «цивилизационное самоубийство»

Вице-президент США Вэнс: Европа рискует цивилизационным самоубийством из-за мигрантов
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа рискует «совершить цивилизационное самоубийство» из-за неспособности контролировать миграционные потоки и ограничений свободы слова. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Вэнса, протестные настроения, которые привели к избранию Дональда Трампа и ряда европейских политиков, усугубляются репрессиями против граждан, выступающих против миграционной политики.

Он также раскритиковал действия европейских стран, подавляющих дискуссии о границах.

«Но вы также видите, как страны Европы начинают ограничивать свободу слова своих собственных граждан, даже когда эти граждане протестуют против таких вещей, как вторжение через границы», — указал Вэнс.
Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту успешно стартовал к Международной космической станции (МКС). Он вернет на Землю астронавтов США, застрявших на станции на девять месяцев.

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#европа
#украина
Власти США задумали ограничить въезд гражданам РФ и Белоруссии
NYT: США могут сильно ограничить въезд гражданам 10 стран, включая РФ и Белоруссию
15 марта 2025, 05:34

Фото: iStock/Marcos Silva

Власти США намерены ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.
Новые ограничения затронут туристов и мигрантов, которым, скорее всего, откажут в визах, тогда как состоятельные бизнесмены смогут посещать страну по деловым вопросам. Госдепартамент предложил разделить страны на три группы несколько недель назад, но список еще может измениться.

Первая группа включает 11 государств, таких как Афганистан, Иран и КНДР, которым полностью закроют границы США.

Вторая группа, куда вошли Россия, Белоруссия, Пакистан и еще семь стран, столкнется с серьезными ограничениями. Однако гражданам этих стран уже можно пересекать американскую границу.

Третья группа из 22 государств, включая Анголу, Камерун и Зимбабве, попала под частичный или полный запрет из-за недостатка данных о проверках.

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#кндр
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RT: во Франции занялись проверкой агентства, аналогичного USAID
14 марта 2025, 23:34

Фото: iStock/Atstock Productions

После приостановки проектов американского USAID во Франции занялись проверкой агентства AFD, которое преследует во многом похожие цели, что и заокеанский аналог. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что французы уже охарактеризовали деятельность агентства как непрозрачную, абсурдную и одержимую гендерными вопросами. Хоть и позиция AFD заявляется как аполитичная, опрошенные RT эксперты считают, что все ровно наоборот.

По информации телеканала, французское агентство постулирует своими приоритетами климат, гендерное равенство, гуманитарную помощь в зонах конфликтов, здравоохранение, образование и доступ к чистой воде.
«В 2022 году президент Макрон на конференции AFD заявил, что агентство должно сосредоточиться на низовых проектах в африканских странах, способствующих демократизации и установлению прозападного курса. Хотя приоритеты сформулированы аполитично, на практике речь идет о поддержке прозападных сил», — поделился с RT политолог Алексей Чихачев.
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Александр Лукашенко озвучил планы по размещению в Белоруссии «Орешника»
Лукашенко: К концу года Белоруссия разместит у себя два комплекса «Орешник»
14 марта 2025, 21:36

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

До конца 2025 года Белоруссия будет готова разместить две установки российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» на своей территории. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
В интервью журналистке телеканала «Россия-1» Ольге Скабеевой он заявил, что лично контролирует производство этих установок и также лично будет заниматься вопросами их размещения.

«Стоит ли эти современные ракеты ставить вблизи наших врагов? Или мы их поставим где-то под Москвой? Или еще где-то на позиции? Место? Мы должны определить четко это место и договориться», — считает Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что на текущий момент Белоруссия пока ещё не получила ни одной установки ракетного комплекса «Орешник» от российской стороны.

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#лукашенко
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«Посмотрим, что получится»: Путин оценил ситуацию в отношениях России и США
Путин: Команда Трампа делает всё возможное для восстановления отношений США и РФ
14 марта 2025, 20:28

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация во взаимоотношениях России и США начинает меняться в лучшую сторону. Такое мнение он высказал, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что процесс восстановления нормальных взаимоотношений между двумя государствами будет не то что непростым, а сложным, и к этому надо быть готовыми.

По его словам, нынешняя администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом делает всё возможное, чтобы восстановить в плане российско-американских отношений всё то, что было утрачено и просто разрушено во время нахождения у власти Джозефа Байдена и его советников.

«В целом, ситуация начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Владимир Путин.

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В Канаде госсекретарю США Рубио расстелили красный коврик прямо перед лужей
В Канаде госсекретарю США Рубио расстелили короткую красную дорожку перед лужей
14 марта 2025, 19:42

Фото: istockphoto/wildpixel

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Канаду для участия в саммите глав МИД стран, входящих в G7. При встрече у трапа самолёта для прохода главы американского внешнеполитического ведомства расстелили очень короткую красную дорожку, больше напоминавшую коврик, которая вела прямо в грязную лужу.
О такой не слишком дружелюбной встрече, ожидавшей Рубио в Стране Кленового Листа, сообщило издание The Mirror US. Как видно на фотографии, сопровождающей материал, короткий коврик даже не закрывает лужу, перед которой он постелен.

«Рубио, вероятно, встретят не слишком тепло на встрече министров иностранных дел G7 на этой неделе», — делают вывод авторы публикации.

По их мнению, такой жест можно расценить как иллюстрацию напряжённых отношений, которые складываются в настоящее время между двумя странами. Например, бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что введением пошлин американский президент Дональд Трамп развязал между государствами торговую войну.

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