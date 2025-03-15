В США Европе предсказали «цивилизационное самоубийство»

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа рискует «совершить цивилизационное самоубийство» из-за неспособности контролировать миграционные потоки и ограничений свободы слова. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Вэнса, протестные настроения, которые привели к избранию Дональда Трампа и ряда европейских политиков, усугубляются репрессиями против граждан, выступающих против миграционной политики.
Он также раскритиковал действия европейских стран, подавляющих дискуссии о границах.
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Он также раскритиковал действия европейских стран, подавляющих дискуссии о границах.
«Но вы также видите, как страны Европы начинают ограничивать свободу слова своих собственных граждан, даже когда эти граждане протестуют против таких вещей, как вторжение через границы», — указал Вэнс.Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту успешно стартовал к Международной космической станции (МКС). Он вернет на Землю астронавтов США, застрявших на станции на девять месяцев.
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Мария Моисеева