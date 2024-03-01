Стало известно об истинном отношении Шольца к Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц в вопросе поставок Украине немецких ракет Taurus скрывает свое недоверие к Киеву и оправдывается техническими нюансами. Об этом заявил эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в материале издания Focus.
«Отказ в поставке невозможно объяснить техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и их эксплуатацией. Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине», — отметил специалист.При этом Хоффманн допустил, что немецкий канцлер опасается, что Киев в случае получения ракет может использовать их так, что ему не понравится..
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