Глава киевского режима Владимир Зеленский подозревается во вмешательстве в американские выборы, пишет издание Federalist.
Как подчеркнули авторы материала, подозрение закралось после предполагаемой поддержки кандидата в президенты США Камалы Харрис при визите на производство боеприпасов в штате Пенсильвания, который колеблется.
До этого в США оценили так называемый «план победы» Владимира Зеленского. По мнению журналистов, глава киевского режима просто в очередной раз выпрашивает помощь у своих союзников.
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«Зеленский сегодня в Пенсильвании, подписывает бомбы вместе с губернатором Шапиро. Зеленский также нападает на Джея Ди Вэнса в самом крупном и важном колеблющемся штате в стране в год выборов. Ребят, если не это иностранное вмешательство в выборы, то я не знаю», — процитировал журнал слова кандидата в сенаторы США Шона Парнелла.
До этого в США оценили так называемый «план победы» Владимира Зеленского. По мнению журналистов, глава киевского режима просто в очередной раз выпрашивает помощь у своих союзников.
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Никита Кротов