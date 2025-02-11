Врио замгубернатора Курской области Денисов ушел с поста — Хинштейн

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
По собственному желанию ушел с поста замгубернатора Курской области Роман Денисов. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн.
«С 11 февраля по собственному желанию свой пост покидает врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов. Соответствующие документы сегодня подписаны», — сказано в публикации чиновника.Хинштейн добавил, что обязанности Денисова лягут на врио замгубернатора по строительным вопросам Владимира Базарова.
Отмечается, что у Базарова звание «Почетного строителя России», а также два высших образования. Ранее Базаров занимал пост вице-губернатора Белгородского региона.
Ранее сообщалось, за что в России увеличат штрафы.
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