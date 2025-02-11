Врио замгубернатора Курской области Денисов ушел с поста — Хинштейн

Телефонных разговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом было несколько, однако первичная инициатива исходила из США. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Беседы глав государств, как отмечается, длились долго.