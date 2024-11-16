Захарова ответила захотевшим проверить возможные связи Маска с РФ сенаторам США

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Дипломат российского МИДа Мария Захарова порекомендовала американским сенаторам-демократам расследовать коррупцию действующего президента США Джо Байдена и «его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма», а также покушение на Джона Кеннеди.
Так она отреагировала на их призывы проверить возможные связи миллиардера Илона Маска с РФ.
Сказав о Кеннеди, она добавила, что американские власти полвека изображают будто не понимают, о чем речь.
Перед этим американские сенаторы призвали проверить возможные связи создателя соцсети X с российской стороной.
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«Сенаторам-демократам хочу посоветовать заняться расследованием покушения на своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень», — сказала Захарова.
Сказав о Кеннеди, она добавила, что американские власти полвека изображают будто не понимают, о чем речь.
Перед этим американские сенаторы призвали проверить возможные связи создателя соцсети X с российской стороной.
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Никита Кротов