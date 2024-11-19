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У киевского режима вряд ли есть большое количество дальнобойных вооружений, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Свое мнение геополитик выразил в соцсетях.
«Количество ракет, которыми, должно быть, располагает Украина, невелико. Россия в ответ может нанести ответный удар по их стартовым площадкам и аэродромам. Реальные перемены уже на подходе», — уверен аналитик.Перед этим эксперт Гленн Дисен посчитал, что использование дальнобойных ракет США ATACMS киевским режимом — атака американской стороны на Россию.
Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Западные СМИ подчеркнули, что новость об этом буквально всколыхнула мировые рынки.
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Никита Кротов