Стало известно, сможет ли Орбан победить на выборах в Венгрии
Приезд вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса в Будапешт не поможет победить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на выборах. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер.
Ранее argumenti.ru писали, что в Венгрию в преддверии выборов, которые состоятся уже 12 апреля, на встречу с Орбаном прибыл Вэнс. Он назвал позором вмешательство в венгерские выборы Брюсселя. Напомним, американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Орбан одержит крупную победу на выборах, «несмотря на все атаки».
В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что предстоящие выборы в Венгрии стали вопросом поколений. Так, по его словам, граждане в возрасте до 45 лет выступают против Орбана, поскольку хотят сближения с Брюсселем, а старшее поколение в основном поддерживает действующего премьера.
«Конечно, Вэнс приехал в Венгрию по заданию Дональда Трампа. Приехал, чтобы поддержать Орбана. Если Трамп потеряет Орбана, то у него в Европе союзников станет еще меньше. Один Роберт Фицо в поле не воин», — отметил обозреватель.
Однако недавний социологический опрос показал, что 53% венгров поддерживают оппозицию, а 36% — Обрана, добавил Вайнер. Он считает, что приезд Вэнса не сможет повлиять на венгерское общество, поскольку влияние Брюсселя больше, чем Вашингтона.