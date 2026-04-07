Стало известно, сможет ли Орбан победить на выборах в Венгрии

07 апреля 2026, 17:07

Обозреватель Вайнер: Приезд Вэнса не поможет Орбану победить на выборах

Приезд вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса в Будапешт не поможет победить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на выборах. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер.





Ранее argumenti.ru писали, что в Венгрию в преддверии выборов, которые состоятся уже 12 апреля, на встречу с Орбаном прибыл Вэнс. Он назвал позором вмешательство в венгерские выборы Брюсселя. Напомним, американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Орбан одержит крупную победу на выборах, «несмотря на все атаки».



В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что предстоящие выборы в Венгрии стали вопросом поколений. Так, по его словам, граждане в возрасте до 45 лет выступают против Орбана, поскольку хотят сближения с Брюсселем, а старшее поколение в основном поддерживает действующего премьера.





«Конечно, Вэнс приехал в Венгрию по заданию Дональда Трампа. Приехал, чтобы поддержать Орбана. Если Трамп потеряет Орбана, то у него в Европе союзников станет еще меньше. Один Роберт Фицо в поле не воин», — отметил обозреватель.