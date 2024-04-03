Стало известно вербовке наемников в Душанбе для войны против России

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Украина занимается вербовкой боевиков на постсоветском пространстве.
Об этом в ходе ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Кроме того, он упомянул, что террористы, совершившие нападение в «Крокусе», а также их сообщники были задержаны при попытке прорваться к государственной границе России, где с украинской стороны готовилось место для переправы.
Патрушев озвучил информацию от властей Словакии, которые утверждают, что «киевский режим уже длительное время прикрывает боевиков ИГИЛ* на своей территории и использует их в своих интересах».
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«Имеются сведения о том, что украинское посольство в Душанбе проводит вербовку, привлекая наемников, заинтересованных в присоединении к Интернациональному легиону, организованному киевскими властями для участия в боевых действиях против России», — отметил Патрушев.
Патрушев озвучил информацию от властей Словакии, которые утверждают, что «киевский режим уже длительное время прикрывает боевиков ИГИЛ* на своей территории и использует их в своих интересах».
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Артем Кузьмин