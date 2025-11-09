ТАСС: В Казахстане заявили о готовности РФ убрать ограничение для перевозчиков
Срок пребывания в России без регистрации для казахстанских автоперевозчиков до 180 дней вернут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс‑службу премьер‑министра республики.
В сообщении отмечается, что новые правила, вступившие в силу 1 января 2025 года, сократили срок пребывания иностранцев без регистрации до 90 дней в году.
Российская сторона выразила готовность содействовать как можно более быстрому восстановлению прежнего порядка для международных перевозчиков Казахстана.
Ранее стало известно о желании Литвы добиваться от Минска возмещения убытков для своих водителей.
