ТАСС: В Казахстане заявили о готовности РФ убрать ограничение для перевозчиков

09 ноября 2025, 21:27

Фото: istockphoto/Canetti

Срок пребывания в России без регистрации для казахстанских автоперевозчиков до 180 дней вернут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс‑службу премьер‑министра республики.