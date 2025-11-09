Достижения.рф

ТАСС: В Казахстане заявили о готовности РФ убрать ограничение для перевозчиков

Фото: istockphoto/Canetti

Срок пребывания в России без регистрации для казахстанских автоперевозчиков до 180 дней вернут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс‑службу премьер‑министра республики.



В сообщении отмечается, что новые правила, вступившие в силу 1 января 2025 года, сократили срок пребывания иностранцев без регистрации до 90 дней в году.

Российская сторона выразила готовность содействовать как можно более быстрому восстановлению прежнего порядка для международных перевозчиков Казахстана.

Ранее стало известно о желании Литвы добиваться от Минска возмещения убытков для своих водителей.

Никита Кротов

